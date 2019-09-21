مقتل 12 مدنياً بانفجار قنبلة في حافلة بكربلاء

اسماء السيد - كربلاء: قُتل 12 شخصاً على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف الجمعة حافلة ركاب صغيرة عند المدخل الشمالي لكربلاء، المدينة المقدسة لدى الشيعة والواقعة على بعد 100 كلم جنوب بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقال رائد في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه "انفجرت عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة قرب حاجز أمني رئيسي عند المدخل الشمالي لمدينة كربلاء".
من جهتها قالت مديرية الصحة في محافظة كربلاء إنّ التفجير "أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وجرح 5 آخرين"، في حين أفاد مصدر طبي في مستشفى الحسين بكربلاء أن بين القتلى نساء وأطفال.
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