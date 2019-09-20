الاعلام الامني تعلن ارتفاع حصيلة تفجير مدخل كربلاء الى 17 قتيلا وجريحا

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة تفجير مدخل كربلاء الى 17 قتيلا وجريحا. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة انفجار العبوة الناسفة داخل عجلة نوع جمبي قرب السيطرة الرئيسية 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة، ارتفعت الى 12 قتيلا وخمسة جرحى". واضافت ان "الجرحى يتلقون العلاج احدى المستشفيات القريبة".

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