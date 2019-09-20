امانة بغداد تفتتح المقطع الثاني المغلق من طريق محمد القاسم

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن افتتاح المقطع الثاني المغلق من طريق محمد القاسم. وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم افتتاح المقطع الثاني المغلق من الطريق محمد القاسم للمرور السريع امام حركة السير والمرور والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة (عدا رمبة نزول النهضة)".



وأضافت أنه "تمت المباشرة باجراءات القطع للمقطع الثالث الممتد من القطن الطبي وحتى تقاطع النهضة لإجراء الصيانة عليه".



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