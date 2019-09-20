بغداد تغلق مواقع إباحية تمهيدًا لحجبها جميعها نهاية العام









اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن في بغداد عن غلق 600 موقع إباحي فيما سيتم الانتهاء من تفعيل البوابات الإلكترونية نهاية العام الحالي لغرض السيطرة على جميع هذه المواقع.

وقال وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي خلال اجتماع في بغداد مع وفد من تجمع مؤسسات بغداد الثقافية حيث تم بحث موضوع غلق المواقع اللا أخلاقية على مواقع الانترنت ان "الوزارة تمكنت خلال الفترة السابقة من غلق أكثر من 600 موقع اباحي فيما سيتم الانتهاء من تفعيل البوابات الإلكترونية نهاية العام الحالي لغرض السيطرة على هذه المواقع".

واشار الى ان الوزارة على تواصل دائم مع منظمات المجتمع المدني المطالبة بغلق المواقع الاباحية.. مشددا على "ضرورة تشريع قانون بتجريم الممارسات المتعلقة بها.

وسلم أعضاء التجمع وزير الاتصالات مطالب بغلق هذه المواقع على شبكات الانترنت تضمنت ضرورة مباشرة الحكومة ووزارة الاتصالات في انشاء البنى التحتية والتقنية اللازمة لغلق المواقع الاباحية وانشاء مكتب وطني لمكافحتها وتفعيل القوانين والاحكام التي تفرض العقوبات الرادعة بحق من يقوم بنشر وتداول هذه المواد الاباحية، كما اشار التجمع في بيان صحافي اطلعت على نصه ""الخليج 365"" الخميس.

يشار الى ان تجمع مؤسسات بغداد الثقافية وهو إحدى منظمات المجتمع المدني ويضم اكثر من 120 مؤسسة كان قد عقد خلال الأسبوع الماضي مؤتمرا في بغداد بحضور المئات من المواطنين لغرض مطالبة الحكومة بغلق المواقع الا اخلاقية على شبكات الانترنت.

‬وشدد‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬القوانين‭ ‬والاحكام‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بنشر‭ ‬وتداول‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬الاباحية.

Advertisements

الصدر: العراق ينافس دول العالم في المواقع الاباحية

ومؤخرا أشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى وجود العديد من السلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي عند استخدامها بشكل خاطئ ابرزها الابتزاز الالكتروني ومشاهدة الأفلام الاباحية حتى صار العراق ينافس على المستويات الاولى.

وكتب الصدر في تغريدة على "تويتر" ان"آفات التواصل الاجتماعي كمشاهدة الافلام الاباحية حتى صار العراق ينافس على المستويات الاولى في ذلك".

واستعرض سلبيات اخرى قائلا ان منها "اغراء النساء للرجال والعكس ابتزاز الرجال للنساء العفيفات وتهديدهن بنشر صورهن.. وكذا انتشار الغيبة والنميمة والحكم المتعجل والتسقيط والاخبار الكاذبة والسباب والشتائم ونشر المقاطع التافهة وانتشار الطائفية وما شابه ذلك".

وعن خطوات حجب المواقع الاباحية اوضح الوكيل الفني لوزارة الإتصالات أمير خضر البياتي أن "الوزارة لا تبادر إلى حجب المواقع من تلقاء نفسها إلا بعد توجيهات من الجهات المختصة التي تبلغ بضرورة غلق بعض المواقع والاتصالات تنفذ فقط".. مبينًا أن "بعض المواقع يتم غلقها لتعلقها بالجانب الأمني مثل المواقع التي تدعم الإرهاب والأخرى التي تثير النعرات الطائفية".

وأضاف البياتي في تصريح صحافي اطلعت عليه ""الخليج 365"" أن "الوزارة بدأت منذ مارس الماضي بإغلاق جزئي للمواقع الإباحية بعد مطالبات شعبية وإلحاح ولوم كبيرين من قبل المواطنين بخصوص المحتوى الإباحي على شبكة الإنترنت".

وأشار الى أن "دول العالم تضع المحددات والموانع على مشاهدة المواقع التي تقدم المحتوى الإباحي إلا في العراق الذي يشهد الفوضى من خلال ترك المحتوى الإلكتروني مفتوحًا على مصراعيه دون قيود".. مؤكدًا أن "المواقع الإباحية تؤثر سلبًا على طلاب المدارس، وبنية المجتمع وتم اتخاذ قرار حجبها للمصلحة العامة".

