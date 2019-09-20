نائب عراقي لسليماني: حققت نصرًا مع اشقائك النواب برفع حصانتي









اسماء السيد - رد النائب الشيعي العراقي الليبرالي عن التيار المدني فائق الشيخ علي اليوم على قرار مجلس النواب برفع الحصانة عنه بتغريدة ساخرة "يهنئ" فيها قاسم سليماني بتحقيقه نصرًا مع "أشقائه" في البرلمان العراقي برفع الحصانة البرلمانية عنه.

"الخليج 365": في سلسلة تغريدات للنائب العراقي عن "تحالف تمدن" المعروف بانتقاداته الحادة للفاسدين والطائفيين واعوان ايران في العراق فائق الشيخ علي المنحدر من مدينة النجف الشيعية الجنوبية وتابعتها "ايلاف" الاربعاء عقب رفع مجلس النواب الحصانة البرلمانية عنه امس، فقد وجّه الشيخ علي اتهامات واضحة لرئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني المسؤول عن الملف العراقي في القيادة الايرانية الجنرال قاسم سليماني بالوقوف مع "أشقائه" البرلمانيين العراقيين وراء رفع الحصانة عنه بذريعة توجيهه كلمات نابية إلى رئيسة تجمع "ارادة" الشيعي التي فشلت في الانتخابات العامة الاخيرة لطروحاتها الطائفية حنان الفتلاوي ثم تم تعيينها مستشارة للرئيس العراقي برهم صالح لشؤون المرأة.

حنان الفتلاوي

وقال الشيخ علي في تغريدته حول رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لمثوله امام القضاء

بتهمة التشهير والقذف .. قائلا:

رسالة لا أنتظر جوابها.. يعني وَنْ وَيْ! الأفخم الأكرم الجنرال قاسم سليماني المحترم: أهنئك من كل قلبي على النصر الذي حققته أنت من خلال أشقائك في مجلس نوابنا العراقي برفع الحصانة عني! ساعدك الله يا سليماني على حجم الجهد الذي بذلته في تربيتهم وإعدادهم! #شني_هاي أنت تستحق التحية!

وأضاف في تغريدة أخرى:

إذا كانت مسطرة رفع الحصانة عن النائب #فائق_الشيخ_علي لتجاوزه الخطوط الحمراء.. طيب! لماذا لا ترفعون الحصانة عن نواب #داعش ونواب الفساد ونواب الكواتم .... ! أم أن نواب داعش والكواتم حصانة واحدة !

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وفي ثالثة:

رأيتُ مراكز سياسية عدة في دولة تتبعها نماذج لها في دول أخرى.. مثلاً: سياسيون مأجورون يعملون لمصلحة دولة أخرى. فصيل مسلّح تحت إمرة دولة أخرى. حزب قطري يتبع حزبًا قومياً في دولة أخرى.. لكنني لم أرَ برلماناً له فرع في دولة أخرى! مثل مجلس شورى جمهوري إسلامي وفرعه بالعراق! #شني_هاي.

وفي تغريدة رابعة:

ستحتفل أحزاب الإسلام السياسي المزيَّف اليوم بعد رفع الحصانة بـ : سكس ويل (شاحنة) مخدرات تطب للعراق بالطريقة الأرجنتينية! • سكسين ويل دولارات الروليت بالطريقة اللاس فيغاسية! إتلث سكسات زحف مالة المؤمنين بالطريقة الفرنسية! #شني_هاي صارت دگ سكسات؟!".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت خلال جلسته المنعقدة امس الثلاثاء على رفع الحصانة عن الشيخ علي اثر جمع تواقيع لمجموعة برلمانيين على خلفية خلافه مع الفتلاوي التي كانت قد طلبت من رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عن الشيخ علي الذي وصفته بـ "البذيء"، واتهمته بالتجاوز على "شرف المرأة العراقية".

وكان الشيخ علي قد كتب تغريدات عدة استخدم خلالها كلمات نابية لم يذكر لمن يوجّهها، لكن الفتلاوي اعتبرت انها موجّهة ضدها فبادرت بإعادة نشر تغريدات موجّهة ضد الشيخ علي من قبل مؤيديها.

وفي الثامن من الشهر الحالي، قالت الفتلاوي إن 3 طلبات رفع حصانة أرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشيخ علي، 2 منها من قبلها بتهم الإساءة والتشهير والقذف والطلب الثالث بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل بحسب زعمها.





