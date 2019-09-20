الخزعلي: واجب الدولة قبل ازالة التجاوزات توفير السكن المناسب

اعتبر امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، واجب الدولة قبل ازالة التجاوزات على الأملاك العامة توفير السكن المناسب والعيش الكريم للمواطن. وقال الخزعلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ازالة التجاوزات على الأملاك العامة واجب الدولة ولكن واجبها قبل ذلك توفير السكن المناسب والعيش الكريم وكما نص على ذلك الدستور العراقي في المادة 30".



وأضاف الخزعلي، أن "‏ترتيب الأولويات واختيار التوقيتات المناسبة لكل خطوة دليل على حسن الإدارة وهو ما نأمله من المعنيين".

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