عبد المهدي: سأدعو الشركات الصينية للعمل بقوة في اعادة بنى العراق التحتية

ذكر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، أنه سيدعو الشركات الصينية الى الاسهام والعمل بقوة وفاعلية بنهضة العراق واعادة بناه التحتية، متعهدا بتسهيل وتذليل "الصعاب".
واشار عبد المهدي الى "لجنة مركزية تتولى تأمين مايناسب هذه الشركات من الظروف والفرص"، مؤكدا "غايتنا في ذلك ايصال رغبة بلدينا في العمل المشترك الى مستوى عالٍ من الجاهزية والانطلاق".
وحضر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩، الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة، في مدينة خيفي الصينية كضيف شرف بدعوة من نظيره الصيني لي كيشيانغ، الى جانب اعضاء الوفد العراقي من الوزراء والمحافظين والمستشارين
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