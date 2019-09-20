بالفيديو موت غير متوقع يحصد المرضى بسبب الأخطاء الطبية

بالفيديو موت غير متوقع يحصد العديد من المرضى داخل مستشفيات العاصمة بغداد نتيجة للاهمال وعدم الاهتمام بابسط التفاصيل الصحية من قبل بعض الاطباء.اسامة احد المرضى الذين راحوا ضحية للاهمال داخل احد المستشفيات التابعة لمدينة الطب بحسب ذويهبسبب خطأ طبي...اسامة صاحب العائلة المكونة من زوجة وثلاثة اطفال تتوفاه المنية

فبعد دخوله لغرض اجراء عملية زرع بلاتين باحدى قدميه، خرج اسامه بجلطة دماغية حادة من صالة العمليات نتيجة عدم اخذ الطبيب لفحوصات تسبق العملية، ليكتشف الاخير بعدها بان المريض يعاني من مرض السكر الذي وصل لخمسمئة درجة انذاك، بالاضافة لجرعة مخدرة لم يفق بعدها كما يتحدث ذووه.

وتغص المحاكم العراقية بحسب الاخ الاكبر للمتوفى بمئات القضايا الطبية المتنوعة، فبين الموت بسبب عملية اعتيادية لقص المعدة، او تشخيص خاطئ للحالة واخذ دواء يفاقم الامر، ازهقت العديد من الارواح ويتمت عائلات نتيجة ذلك.



وينتظر ذوو المتوفى ردا من قبل المشفى الخاص التابع لمدينة الطب، الذي بقي متحفظا على القضية رغم مناشدات اهله التي طالبت بابراز المقصرين ومحاسبتهم اذا ماثبتت عليهم القضية.