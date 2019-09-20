مدير أرامكو يكشف معلومات جديدة عن هجمات المنشآت النفطية

كشف المدير التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية اليوم الجمعة معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، والذي أدى إلى خفض إنتاج المملكة بنحو النصف. ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط. يتبع..

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