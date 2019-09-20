مستشار خامنئي: رد إيران على أي عدوان سيكون من المتوسط حتى الهندي

قال مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الهندي. وأضاف صفوي أن حلفاء طهران في المنطقة باتوا أقوى من حلفاء أمريكا الإقليميين. وأكد صفوي أنه "إذا فكر الأمريكيون في أي مؤامرات، فإن الأمة الإيرانية سترد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي".



وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات على منشآت "أرامكو" النفطية وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات على منشآت "أرامكو" النفطية السعودية ، التي تقول طهران إن جماعة "أنصار الله" الحوثية نفذتها، والتي أعلنت مسؤوليتها عنها.

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