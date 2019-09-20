سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعملية سطو مسلح على منزل في البصرة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعملية سطو مسلح على منزل في منطقة المطيحة بالبصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا ضمن منطقة المطيحة في محافظة البصرة وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية تقدر ب ٧مليون دينار عراقي ولاذو بالفرار".

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