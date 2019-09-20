اثارت الفنانة حليمة بولند الجدل بعد أن ظهرت على متابعيها بعباءة حمراء ضيّقة إستعرضت فيها مفاتنها حيث أوضعت برقعاً أسود على وجهها. ونشرت حليمة مجموعة من المقاطع المصوّرة، ظهرت فيها تتمايل على أنغام إحدى الأغنيات وترقص بالكثير من الغنج لتحدث ضجّة واسعة وموجة من الإنتقادات.

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كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات تلاحق فنانة خليجية بعد رقصها بالعباءة والبرقع! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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