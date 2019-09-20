بالفيديو مدارس متلكئة بانتظار التلاميذ

هكذا هي مدارسُ البلدِ الذي خطَ اولَ حرفٍ وكتبَ اول كلمةٍ واهتمَ بالقرطاسِ والقلم، فأصبحَ القلمُ مكسوراً والمدارسُ خاويةً خاليةً من تلاميذها، نتيجةَ الفسادِ الذي طالَالمؤسسةَالتعليمية، فأكثر من ثمانٍ وثلاثينَ مدرسةً متلكئةً ومتوقفٌ العملُ فيها، منذُأكثرَ من سبعةِ أعوامٍ،والتي تقعُضمنَ مشاريعِ وزارةِ التربيةِوأخرى محلية، لاتزالُ شواخصُ هذه الأبنيةِ متهالكةًومتهرئةً، مع قربِ بدءِ العامِ الدراسي الجديد.

مديريةُ تربيةَ المحافظةِ ألقتْ باللومِ على وزارةِ التربيةِوقلةِ التخصيصاتِ المالية، في حين أكدتْحاجتها الى أكثرِ من ثلاثمائةٍ وخمسينَ مدرسةً، كما كشفَ أعضاءُ في الحكومةِ المحليةِ عن ملفاتِ فسادٍ تشهدها مشاريعُ التربيةِ، أدتْالى تلكؤِ وتوقفِ اغلبها.