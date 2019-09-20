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بالفيديو مدارس متلكئة بانتظار التلاميذ

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مع قرب العام الدراسي الجديد ، تشهد ابنية مدارس محافظة الديوانية واقعا مترديا ، بسبب قلة التخصيصات المالية ، اضافة الى تزاحم الطلبة ، بالمقارنة مع اعداد المدارس التي ذهبت بعضها الى التوقف بسبب الاهمال
هكذا هي مدارسُ البلدِ الذي خطَ اولَ حرفٍ وكتبَ اول كلمةٍ واهتمَ بالقرطاسِ والقلم، فأصبحَ القلمُ مكسوراً والمدارسُ خاويةً خاليةً من تلاميذها، نتيجةَ الفسادِ الذي طالَالمؤسسةَالتعليمية، فأكثر من ثمانٍ وثلاثينَ مدرسةً متلكئةً ومتوقفٌ العملُ فيها، منذُأكثرَ من سبعةِ أعوامٍ،والتي تقعُضمنَ مشاريعِ وزارةِ التربيةِوأخرى محلية، لاتزالُ شواخصُ هذه الأبنيةِ متهالكةًومتهرئةً، مع قربِ بدءِ العامِ الدراسي الجديد.

مديريةُ تربيةَ المحافظةِ ألقتْ باللومِ على وزارةِ التربيةِوقلةِ التخصيصاتِ المالية، في حين أكدتْحاجتها الى أكثرِ من ثلاثمائةٍ وخمسينَ مدرسةً، كما كشفَ أعضاءُ في الحكومةِ المحليةِ عن ملفاتِ فسادٍ تشهدها مشاريعُ التربيةِ، أدتْالى تلكؤِ وتوقفِ اغلبها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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