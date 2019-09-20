بالفيديو مدارس متلكئة بانتظار التلاميذ

مع قرب العام الدراسي الجديد ، تشهد ابنية مدارس محافظة الديوانية واقعا مترديا ، بسبب قلة التخصيصات المالية ، اضافة الى تزاحم الطلبة ، بالمقارنة مع اعداد المدارس التي ذهبت بعضها الى التوقف بسبب الاهمال
مديريةُ تربيةَ المحافظةِ ألقتْ باللومِ على وزارةِ التربيةِوقلةِ التخصيصاتِ المالية، في حين أكدتْحاجتها الى أكثرِ من ثلاثمائةٍ وخمسينَ مدرسةً، كما كشفَ أعضاءُ في الحكومةِ المحليةِ عن ملفاتِ فسادٍ تشهدها مشاريعُ التربيةِ، أدتْالى تلكؤِ وتوقفِ اغلبها.
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