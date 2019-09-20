العدل الامريكية تتهم لبنانيا بالتحضير لاعتداءات لصالح حزب الله

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه الاتهام لعضو مفترض في "حزب الله" يقيم في نيوجيرسي وأوقف في نيويورك، بنقل معلومات تحضيرا لهجمات محتملة في الولايات المتحدة.
وأضاف المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، جيفري بيرمان: "كان صعب يبحث عن أهداف محتملة في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "وعلى الرغم من حصوله على الجنسية الأمريكية، ظل موالا لحزب الله، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن اعتداءات أسفرت، على مدى عقود، عن مقتل مئات الأشخاص".
وحسب المدعي الأمريكي، نقل صعب بصفته عضوا في فرع العمليات الخارجية في "حزب الله" المتهم بتنفيذ اعتداء استهدف سياحا إسرائيليين في مطار بورغاس في بلغاريا، نقل معلومات حول أهداف أمريكية محتملة.
وبعد استقراره في الولايات المتحدة في عام 2000 وسفره بانتظام إلى لبنان لتلقي تدريبات، زود صعب "حزب الله" بمعلومات استخبارية مفصلة حول مواقع ذات رمزية كبيرة في نيويورك، ولا سيما مقر الأمم المتحدة ومبنى "إمباير ستيت" و"تايمز سكوير" وجسور وأنفاق ومطارات، حسب بيان الادعاء الأمريكي.
وفي مايو الماضي دان القضاء الأمريكي اللبناني، علي كوراني، بالتورط في التحضير لاعتداءات لمصلحة "حزب الله"، عبر تجميعه معلومات حول المنظومة الأمنية في مطارات أمريكية عدة، بينها "جي اف كينيدي" في نيويورك. ومن المفترض أن تعقد جلسة النطق بالحكم أواخر سبتمبر.
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