العدل الامريكية تتهم لبنانيا بالتحضير لاعتداءات لصالح حزب الله

وقال الادعاء الأمريكي إن، أليكسي صعب، البالغ من العمر 42 عاما، وهو لبناني حصل على الجنسية الأمريكية في عام 2008، وتلقى اعتبارا من عام 1999 تدريبات لدى "حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ عام 1997 "منظمة إرهابية".وأضاف المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، جيفري بيرمان: "كان صعب يبحث عن أهداف محتملة في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "وعلى الرغم من حصوله على الجنسية الأمريكية، ظل موالا لحزب الله، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن اعتداءات أسفرت، على مدى عقود، عن مقتل مئات الأشخاص".

وحسب المدعي الأمريكي، نقل صعب بصفته عضوا في فرع العمليات الخارجية في "حزب الله" المتهم بتنفيذ اعتداء استهدف سياحا إسرائيليين في مطار بورغاس في بلغاريا، نقل معلومات حول أهداف أمريكية محتملة.



وبعد استقراره في الولايات المتحدة في عام 2000 وسفره بانتظام إلى لبنان لتلقي تدريبات، زود صعب "حزب الله" بمعلومات استخبارية مفصلة حول مواقع ذات رمزية كبيرة في نيويورك، ولا سيما مقر الأمم المتحدة ومبنى "إمباير ستيت" و"تايمز سكوير" وجسور وأنفاق ومطارات، حسب بيان الادعاء الأمريكي.

وفي مايو الماضي دان القضاء الأمريكي اللبناني، علي كوراني، بالتورط في التحضير لاعتداءات لمصلحة "حزب الله"، عبر تجميعه معلومات حول المنظومة الأمنية في مطارات أمريكية عدة، بينها "جي اف كينيدي" في نيويورك. ومن المفترض أن تعقد جلسة النطق بالحكم أواخر سبتمبر.

