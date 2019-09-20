نائب يوضح اسباب تأجيل زيارة الوفد الكردي الى بغداد

وقال شيروان ميرزا في حديث لـ الخليج 365، إن "النية الصادقة والايجابية متواجدة في جميع حوارات حكومتي بغداد واربيل ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل من وجود بوادر حل للعديد من المشاكل المتراكمة منذ الفترات السابقة"، مبينا ان "هناك وفدا حكوميا كرديا كان من المؤمل وصوله الى بغداد بالايام القليلة الماضية، لكن تم تاجيل الزيارة الى وقت لاحق بسبب زيارة رئيس الوزراء الى الصين".واضاف ميرزا، ان "هناك العديد من الملاحظات المتبادلة بين الاقليم والمركز حيث ان الاقليم يرى ان هناك غبن له في العديد من القضايا من بينها ان قوات البيشمركة لم يتم صرف اي مستحقات لهم منذ عام 2008 رغم انهم جزء من منظومة الدفاع العراقية"، لافتا الى ان "الامر الاخر يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة والبالغة 17% والتي لم تصرف كاملة باي موازنة سابقة كما ان رواتب الموظفين لم تصرف الا بالعام الحالي فقط يقابلها ان الحكومة الاتحادية تتهم الاقليم بعدم دفع واردات المنافذ و النفط المصدر من الاقليم".واكد ميرزا، ان "الوفد الكردي المؤمل وصوله الى بغداد قريبا هو وفد فني، وسيبحث العديد من الملفات ومن بينها بالدرجة الاساس موازنة العام المقبل وحصة الاقليم فيها وقانون النفط والغاز والية تسليم النفط المصدر من الاقليم".

وكانت مصادر كردستانية اشارت في تصريحات صحفية، الى حضور وفد حكومي كردي الى العاصمة بغداد خلال الايام الماضية للتحاور حول عدد من الملفات.

