احذري... استخدام المسكرة بشكل يومي!

وقال الدكتور أليكسيس غرانيت، وهو طبيب أمراض جلدية في عيادة الجراحة التجميلية في لندن، يجب عليك دائمًا غسل عينيك من المكياج قبل النوم. فإن مستحضرات التجميل لا تسد المسام فحسب، بل تسبب أيضًا تهيجا والتهابا. وخلص الخبير إلى أن "الالتهاب حول الجفون يؤدي إلى فقد الرموش".أضافت اختصاصية البصريات والمتحدثة باسم الجمعية البريطانية لاختصاصيي البصريات، تشيري سميث-جين، أن الاستخدام اليومي للمسكرة سيضر بالطبقة الشفافة من السائل الدمعي التي تغطي العين، وتعرف بفيلم أمام القرنية وعلقت بقولها "في حالة تلف هذا الفيلم، تتبخر الدموع بشكل أسرع وتبدأ العيون بالجفاف والتهيج".

علاوة على ذلك، وفقًا للخبيرة، فإن أي مكياج للعيون يمكن أن يخترق الطبقة في بضع دقائق ويؤدي إلى تهيج. ويزداد التهيج عند إضافة الماء أو اللعاب إلى المسكرة، وكذلك إذا كنت تستخدم نفس الفرشاة مع أشخاص آخرين.



في أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للمسكرة إلى الإصابة بالتهاب القرنية، وقالت الخبيرة: "هذه الإصابات نادرة، لكنها يمكن أن تحدث إذا خدشت عينيك بفرشاة المسكرة عن طريق الخطأ"، ونصحت سميث-جين بعدم وضع المكياج أثناء القيادة أو في سيارة أو قطار.