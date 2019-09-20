نائب عن نينوى لعبد المهدي: ضباط أمن يمنعون دخول شاحنات حبوب منذ 50 يوما

وقال النائب احمد مدلول الجربا في رسالته واطلعت عليها الخليج 365، "الى السيد رئيس الوزراء المحترم .. هل تعلم ان هناك 1642 شاحنة محملة بالحبوب ومتوقفة من تاريخ 2 /8 امام سايلوات محافظة نينوى وتحديدا سايلو تلعفر والوائلية ومخمور وبازوايا".واوضح النائب في رسالته أن "حمولة هذه الشاحنات تقدر بـ65 ألف طن"، مشيرا الى أن "اغلب هذه الشاحنات تعود لفلاحين بسطاء".

وتابع مخاطبا رئيس الوزراء، "يوجد ضباط أمن عرقلوا استلام هذه المحاصيل ولا اعلم سبب تدخلهم برفض محاصيل فلاحي محافظة نينوى".

وقال "لذلك أطلب من جنابكم الكريم الايعاز وعلى وجه السرعة الى وزارة التجارة، من اجل البدء من تاريخ 22 ايلول الحالي، باستلام حمولة هذه الشاحنات، لان مدة وقوف هذه الشاحنات امام أبواب السايلوات تجاوزت الخمسين يوما".

