بعث نائب عن محافظة نينوى ، اليوم الجمعة، برسالة الى رئيس الوزراء عادل عبدي المهدي، اتهم خلالها "ضباط أمن" بعرقلة دخول 1642 شاحنة محملة بالحبوب الى المحافظة.
واوضح النائب في رسالته أن "حمولة هذه الشاحنات تقدر بـ65 ألف طن"، مشيرا الى أن "اغلب هذه الشاحنات تعود لفلاحين بسطاء".
وتابع مخاطبا رئيس الوزراء، "يوجد ضباط أمن عرقلوا استلام هذه المحاصيل ولا اعلم سبب تدخلهم برفض محاصيل فلاحي محافظة نينوى".
وقال "لذلك أطلب من جنابكم الكريم الايعاز وعلى وجه السرعة الى وزارة التجارة، من اجل البدء من تاريخ 22 ايلول الحالي، باستلام حمولة هذه الشاحنات، لان مدة وقوف هذه الشاحنات امام أبواب السايلوات تجاوزت الخمسين يوما".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن نينوى لعبد المهدي: ضباط أمن يمنعون دخول شاحنات حبوب منذ 50 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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