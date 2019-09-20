مقتل شخص واصابة خمسة اخرون باطلاق نار في واشنطن 'صور'

قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق نار فجر اليوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقال المسؤول في شرطة واشنطن، ستيوارت إمرمان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة إن ستة أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان قد فارق الحياة. Advertisements ونشرت "WJLA-TV" التابعة لشركة "ABC" صورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لسيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا من مكان الحادث. وقالت إن هناك استجابة "ضخمة" من الشرطة عند تقاطع شارعي 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.

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