ترامب ومؤسس فيسبوك في اجتماع 'لطيف' بالبيت الأبيض

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بأنه عقد اجتماعاً وصفه بـ"اللطيف" مع الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في البيت الأبيض.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" قائلاً "عقدت اجتماعا لطيفا مع زوكربيرغ".

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ونشر ترامب صورة له وهو يصافح زوكربيرغ في المكتب البيضاوي.

وكانت اللجنة القانونية في الكونغرس الأمريكي، طلبت تقديم وثائق وتسجيلات اتصالات رؤساء أكبر أربع شركات تكنولوجيا أمريكية جزء من تحقيقات لمكافحة الاحتكار، وقد تم إرسال طلب إلى "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون".

ويطلب من الشركات تقديم البيانات، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية وسجلات المحادثات الهاتفية لمجلس الإدارة، في موعد لا يتجاوز 14 تشرين الأول 2019