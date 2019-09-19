بالاسماء.. الداخلية تصدرا امرا بشمول 138 منتسبا للعودة على ملاك شرطة واسط

اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، أمرا إداريا بشمول 138 منتسبا للعودة على ملاك مديرية شرطة محافظة واسط والمتضمن حضور المشمولين بالإعادة.

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