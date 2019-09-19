الملك سلمان: الهجمات على أرامكو إجرامية وتستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية

قال الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، إن الهجمات على أرامكو "إجرامية" وتستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أدان رئيس وزراء باكستان، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.
من جانبه، أبدى العاهل السعودي تقديره لموقف باكستان، مؤكدا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
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