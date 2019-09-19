القبض على مسافر عراقي بتهمة الاختلاس وإيراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب بتهمة اختلاس أموال الدولة، وايضا مسافر إيراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة (32 ق .ع) 14لسنة 2018 اختلاس أموال الدولة من قبل مكتب جهاز المخابرات بمنفذ زرباطية في واسط".



وأضافت الهيئة، أن "في السياق ذاته ألقي القبض على مسافر إيراني الجنسية بحوزته مادة الترياك المخدرة وبوزن (37غم) من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في صالة المسافرين"، مشيرة الى أنه "تم إحالة المخالفتين وما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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