حكيم شاكر يقدم استقالة شفوية من تدريب الزوراء

2019-09-19 | 20:22
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قدم مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، استقالة شفوية من تدريب النوارس عقب سلسلة النتائج السلبية في بداية الموسم الجديد.
وقال مصدر مقرب من المدرب في حديث للسومرية نيوز، إن "حكيم شاكر ابلغ لاعبي الزوراء، غقب نهاية مباراة السماوة، بانه لن يستمر في تدريب الزوراء وسيقدم استقالته للادارة".
واوضح أن "حكيم لم يكتب استقالته الى ادارة نادي الزوراء وفي حال قدمها، ستناقش الادارة قرار الاستقالة ومن ثم اصدار القرار النهائي بالقبول او الرفض".
تجدر الاشارة الى ان شاكر قاد الزوراء في خمس مباريات بالموسم الحالي، حيث تغلب في مباراة وتعادل في اخرى وخسر ثلاث مباريات.
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