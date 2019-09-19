حكيم شاكر يقدم استقالة شفوية من تدريب الزوراء

وتعادل الزوراء امام السماوة سلبياً من دون اهداف على ملعب الشعب الدولي في الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقال مصدر مقرب من المدرب في حديث للسومرية نيوز، إن "حكيم شاكر ابلغ لاعبي الزوراء، غقب نهاية مباراة السماوة، بانه لن يستمر في تدريب الزوراء وسيقدم استقالته للادارة".



واوضح أن "حكيم لم يكتب استقالته الى ادارة نادي الزوراء وفي حال قدمها، ستناقش الادارة قرار الاستقالة ومن ثم اصدار القرار النهائي بالقبول او الرفض".

تجدر الاشارة الى ان شاكر قاد الزوراء في خمس مباريات بالموسم الحالي، حيث تغلب في مباراة وتعادل في اخرى وخسر ثلاث مباريات.

