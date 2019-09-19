اعتبر النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، ان السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد في شتى المجالات، لافتا الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تتجهان نحو استقطاب الشركات العالمية.
واضاف المكتب، أن "ذلك جاء خلال لقائه وزير الخارجية التشيكي توماش بيتر شيتشك برفقة نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية حسن المسعودي وعضو لجنة الصحة والبيئة داليا فرهاد، اضافة الى حضور سفير العراق لدى التشيك سندس عمر علي".
ودعا الكعبي، بيتر لـ"زيارة العراق برفقة رجال اعمال واقتصاديين، للإطلاع عن قرب على فرص الاستثمار الموجودة في بغداد والمحافظات وعقد الاتفاقيات التي من شانها الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين"، مشيرا الى ان "السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد في شتى المجالات خاصة في قطاع التعليم العالي توأمة الجامعات والاقتصادي وإعمار المدن المحررة، فضلا عن المساهمة في بناء وتاهيل الطرق والجسور والسدود".
كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.