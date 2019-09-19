بالوثائق.. مذكرة قبض بحق شقيق الصيادي

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن مذكرة قبض بحق شقيق النائب كاظم الصيادي. وتضمنت الوثائق مذكرة قبض بحق علي حسين علي جابر الصيادي وفق المادة 459 من قانون العقوبات.

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