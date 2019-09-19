وسائل اعلام سورية: سماع دوي انفجارات في ريف دمشق

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات جنوب شرق مدينة جرمانا بريف العاصمة دمشق. وأكدت قناة "الإخبارية" إسقاط الدفاعات الجوية للجيش السوري طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق. وذكر مصدر عسكري محلي، أن صوت الانفجار في جرمانا ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لهدف معاد.

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