رياضة 2019-09-19 | 19:33 1,963 مشاهدة بات الاتحاد العراقي لكرة القدم، مُلزماً بإنزال الطلبة الى دوري الدرجة الاولي بسبب عدم اكمال "الانيق" لملف التراخيص للمشاركة في الدوري الممتاز. وابلغت لجنة التراخيص، اتحاد الكرة بإن رخصة مشاركة اندية الشرطة والزوراء في دوري ابطال آسيا، ستثسحب وسيتم فرض غرامة مالية على اتحاد الكرة تقدر بـ5 ملايين دولار وايضاً احالة اتحاد الكرة الى لجنة الانضباط الدولية في حال وافق على مشاركة الطلبة في الدوري الممتاز.



وفيما يلي نص رسالة لجنة التراخيص لاتحاد الكرة: المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. اتحاد الكرة مُلزم بإنزال الطلبة الى الدرجة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.