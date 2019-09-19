- 1/2
- 2/2
2019-09-19 | 18:49
1,592 مشاهدة
فرض نادي السماوة، التعادل السلبي 0-0 على مضيفه الزوراء في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الاول من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ولم يتمكن فريق النوارس من زيارة شباك السماوة بالرغم من الفرص التي اتيحت له، لكنه لم ينجح في ترجمتها الى اهداف خاصة مع الصلابة الدفاعية التي ظهر عليها السماوة طيلة دقائق المباراة، لتنتهي سلبية من دون اهداف.
يذكر ان الدوري الممتاز في موسمه الجديد، انطلق امس الاربعاء، باقامة 6 مباريات، حيث فاز الشرطة على الحدود 2-1 وتغلب القوة الجوية على أمانة بغداد 2-1 وتعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.
يذكر ان الدوري الممتاز في موسمه الجديد، انطلق امس الاربعاء، باقامة 6 مباريات، حيث فاز الشرطة على الحدود 2-1 وتغلب القوة الجوية على أمانة بغداد 2-1 وتعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر السماوة يحرج الزوراء ويفرض عليه التعادل السلبي في ممتاز الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.