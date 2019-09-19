نائب: جمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع فيه نوع من التجني

رأى النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، الخميس، ان المضي بجمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع نجاح الشمري خلال هذه الفترة القصيرة من تسنمه المنصب فيه نوع من التجني على الوزير والوزارة، مشيرا الى ان تلك الخطوة متسرعة.
وأضاف الدفاعي، ان "منح فرصة للوزير فترة مناسبة كما منحنا باقي الوزراء مدة كافية هو امر ضروري لرؤية ما يقوم به ومنحه الفترة المناسبة لابداء حسن النية والمهنية واثبات الجدارة بالعمل"، لافتا الى ان "الاستجواب بهذه السرعة فيه تجني على الوزارة والوزير وقد يدخل فيه استهدافات اخرى لانعلمها".
ولفت الدفاعي، الى اننا "حتى اللحظة لم نقيم عمل الوزير الذي لم يمضي على تسنمه المنصب اكثر من ثلاثة اشهر، فكيف يمكننا تقيم اداءه خلال هذه الفترة وربما تحصل اخطاء بعمله او ياتي باشخاص مقربين منه لكن بشكل عام التقييم بهذا الشكل والسرعة يمثل تجني على الوزارة والوزير".
يشار الى أن النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي اكدت، في (10 ايلول 2019)، أن وزير الدفاع نجاح الشمري على رأس قائمة التغيير الوزاري، مشيرة إلى أن الشمري قام بإحالة عدد كبير من الضباط الى الامرة واحالة قسم منهم الى التقاعد.
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