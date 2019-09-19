سومو تنفي نفياً قاطعاً طلب السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام

نفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الخميس، "نفياً قاطعاً" طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام. وقال مدير علاقات واعلام الشركة، حيدر الكعبي في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة تسويق النفط سومو تنفي نفياً قاطعاً طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام". وأفاد موقع "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن العربية السعودية طلبت من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" 20 مليون برميل نفط لتزويد مصافيها.



وبحسب تقارير صحافية فقد تسبب الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، السبت الماضي، في تكبدخسائر جسيمة تعرض لها اقتصاد المملكة، بعدما استهدفت الضربات قلب صناعة النفط من خلال استهداف أكبر منشأة لمعالجة البترول في العالم. وبحسب تقارير صحافية فقد تسبب الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، السبت الماضي، في تكبدخسائر جسيمة تعرض لها اقتصاد المملكة، بعدما استهدفت الضربات قلب صناعة النفط من خلال استهداف أكبر منشأة لمعالجة البترول في العالم.

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