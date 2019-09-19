الاعرجي: التجاوز الأكبر من الدولة التي لم توفّر حق السكن للفقراء

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الخميس، أن التجاوز من الدولة العراقية كان "أكبر"، مشيرا الى أنها لم توفّر لفقراء حق السكن.
وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، اطلعت عليها الخليج 365، إن الفقراء شيدوا مساكنهم على أراضٍ زراعية وغيرها وقد سُميّت بالعشوائيات.
واضاف إن كان هذا تجاوز منهم على القانون، فقد كان التجاوز الأكبر من قبل الدولة العراقية التي لم توفّر لهم حق السكن وفقاً للدستور الذي ضمنه لجميع العراقيين.
واضاف إن كان هذا تجاوز منهم على القانون، فقد كان التجاوز الأكبر من قبل الدولة العراقية التي لم توفّر لهم حق السكن وفقاً للدستور الذي ضمنه لجميع العراقيين.
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