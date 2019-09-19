الاعرجي: التجاوز الأكبر من الدولة التي لم توفّر حق السكن للفقراء

وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، اطلعت عليها الخليج 365، إن الفقراء شيدوا مساكنهم على أراضٍ زراعية وغيرها وقد سُميّت بالعشوائيات.

واضاف إن كان هذا تجاوز منهم على القانون، فقد كان التجاوز الأكبر من قبل الدولة العراقية التي لم توفّر لهم حق السكن وفقاً للدستور الذي ضمنه لجميع العراقيين.‬

