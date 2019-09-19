نائب عن سائرون يرد على اتهامات خشان: لن نسمح بالتجاوز على تحالفنا

وقال فاخر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اتهام باسم خشان مرفوض وغير مسموح به"، مشيراً إلى أن "تحالف سائرون يدعم القانون وينادي بالإصلاح وقضية خشان قضية إجرائية قانونية مع رئاسة البرلمان وليس مع سائرون".وأضاف فاخر قائلاً: "لن نسمح بالتجاوز على سائرون واتهامه اتهام باطل، وإذا كان لدى خشان أدلة بأن تحالف سائرون هو يمنع قرار المحكمة الاتحادية فعليه تقديم الأدلة".

وتابع، أن "كلام خشان رد فعل نفسي غير مدروس وليس كلاماً قانونياً، وانما سياسي، وكل ما هناك أنه يستخدم أسلوب التشهير الإعلامي لكي يضلل الإعلام بالحقيقة القانونية".

وبشأن الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها تحالف سائرون بشأن تلك الاتهامات، قال فاخر إن "لكل حادث حديث".



وكان خشان قال، أمس الأول الثلاثاء، إن حرس مجلس النواب "منعوه" من دخول البرلمان بتوجيه من رئاسة المجلس "رغم انه نائب فائز رسمياً وبقرار المحكمة الاتحادية"، وفي حين اعتبر أن كتلة سائرون "كانت شريكة في هذا المنع"، أضاف أن "سائرون أثبتت أن قشورها إصلاحية ولبها عكس ذلك".