رد النائب جمال فاخر، الخميس، على الاتهامات التي وجهها المرشح الفائز بعضوية البرلمان باسم خشان لتحالف سائرون بالاشتراك في "منعه" من دخول مجلس النواب، وفيما أكد عدم السماح بـ"التجاوز" على سائرون، اعتبر حديث خشان بأنه "رد فعل نفسي غير مدروس".
وأضاف فاخر قائلاً: "لن نسمح بالتجاوز على سائرون واتهامه اتهام باطل، وإذا كان لدى خشان أدلة بأن تحالف سائرون هو يمنع قرار المحكمة الاتحادية فعليه تقديم الأدلة".
وتابع، أن "كلام خشان رد فعل نفسي غير مدروس وليس كلاماً قانونياً، وانما سياسي، وكل ما هناك أنه يستخدم أسلوب التشهير الإعلامي لكي يضلل الإعلام بالحقيقة القانونية".
وبشأن الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها تحالف سائرون بشأن تلك الاتهامات، قال فاخر إن "لكل حادث حديث".
وكان خشان قال، أمس الأول الثلاثاء، إن حرس مجلس النواب "منعوه" من دخول البرلمان بتوجيه من رئاسة المجلس "رغم انه نائب فائز رسمياً وبقرار المحكمة الاتحادية"، وفي حين اعتبر أن كتلة سائرون "كانت شريكة في هذا المنع"، أضاف أن "سائرون أثبتت أن قشورها إصلاحية ولبها عكس ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن سائرون يرد على اتهامات خشان: لن نسمح بالتجاوز على تحالفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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