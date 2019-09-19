اليوم.. ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز

رياضة 2019-09-19 | 11:26 96 مشاهدة تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في بغداد وأربيل والبصرة. وسيواجه الزوراء فريق السماوة على ملعب الشعب عند الساعة السادسة مساءً، فيما سيلاقي أربيل فريق نفط الجنوب على ملعب فرانسوا حريري بذات التوقيت، ويلاعب الميناء فريق زاخو على ملعب الفيحاء عند الساعة السابعة.



يذكر أن الدوري الممتاز، انطلق أمس الأربعاء، بإقامة 6 مباريات، حيث فاز الشرطة على الحدود 2-1 وتغلب القوة الجوية على أمانة بغداد 2-1 وتعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.



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