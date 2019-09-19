عمليات الانبار تنصب ثكنات عسكرية ثابتة ومتحركة في المناطق الصحراوية

اعلن قائد عمليات محافظة الانبار اللواء الركن ناصر الغنام ، الخميس، عن نصب ثكنات عسكرية ثابتة ومتحركة في عموم المناطق الصحراوية، بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش للقوات الامنية لتعقب خلايا "داعش".

وقال الغنام في حديث لـ الخليج 365، ان " القوات الامنية نصبت ثكنات عسكرية ثابتة ومتحركة في المناطق الصحراوية للمحافظة بهدف تعقب خلايا التنظيم الاجرامي"، مبينا ان "ذلك جاء بالتزامن مع قيام القوات الامنية بعمليات دهم وتفتيش في منطقة وادي القذف ومناطق اخرى غربي الانبار، ضمن المرحلة الخامسة لحملة ارادة النصر ".

واضاف ان" القوات الامنية تمكنت من قتل عدد من ارهابيي داعش والاستيلاء على اسلحة متنوعة فضلا تدمير عدد من الانفاق السرية والمضافات وابطال مفعول الاسلحة غير المنفلقة"، مبينا ان" طيران الجيش ساهم وبشكل كبير في توفير غطاء جوي للقطعات العسكرية في عمليات الدهم والتفتيش وتعقب خلايا ارهابي داعش".