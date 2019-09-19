السجن 15 عاما لمدانين بسرقة منزل في النجف

قضت محكمة جنايات النجف، الخميس، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين أقدموا على سرقة منزل في منطقة حي النصر التابعة لمحافظة النجف الاشرف. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدانين اثنين سرقوا منزلا في حي النصر ليلا وتحت تهديد السلاح والاكراه بالاشتراك مع متهمين آخرين". Advertisements واضافت ان "المحكمة حكمت عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما". يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.



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