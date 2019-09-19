اعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الخميس، عن اعتقال 35 "داعشيا" في احدى المحافظات الشمالية.
وقال ابو رغيف في تغريدة له على تويتر وتابعتها الخليج 365، انه "تزامناً مع خطاب زعيم داعش ابو بكر البغدادي بوصية اتباعهِ بعدم الاستئسار(الاعتقال)، تمكنت خلية الصقور ومديريات الاستخبارات من اعتقال ٣٥ داعشياً في احدى المحافظات الشمالية".
واضاف ان "بعض أفراد التنظيم كانوا متعاونين مع الأجهزة الاستخبارية للاهتداء إلى مضافاتهم وأوكارهم ومخابئهم"، مشيرا الى ان "انكسار التنظيم يعكس عدم طاعة أفراده لخلفيتهم المنكسر".
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