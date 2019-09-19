تربية الديوانية تتهم الحكومة المحلية بهدم مدارس تراثية في المحافظة

اتهم مدير تربية الديوانية عقيل الجبوري، الخميس، الحكومة المحلية في المحافظة بهدم مدارس تراثية، مؤكداً اللجوء إلى القضاء بشأن ذلك. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، رداً على اتهام المحافظ زهير الشعلان مديرية التربية بتهديم أسيجة بعض المدارس و"استغلالها تجارياً"، إن "محافظة الديوانية هي من استأجرت هذه المدارس واستغلت أبنيتها تجارياً بحجة عائدية أراضي بعض المدارس إلى الحكومة المحلية".



وأضاف الجبوري قائلاً: "أبلغنا الحكومة المحلية بوجود مدارس تراثية وعدم تهديمها لكن المحافظة قامت بالهدم"، مؤكداً: "لجأنا إلى القضاء لحسم هذه القضية".

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