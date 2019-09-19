الهند تقرر حظر السجائر الإلكترونية

أعلن السكرتير الصحفي للحكومة الهندية، في موقعه بشبكة "تويتر"، أن السلطات صادقت على قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في البلاد.
وأكدت الوزيرة الهندية على أنه لا توجد شركة واحدة في الهند تنتج السجائر الإلكترونية، ومع ذلك ينتشر في الأسواق أكثر من 100 نوع منها للبيع.
من جانبه قال وزير الاعلام والتلفزيون، باراكش جافديكار، سوف يعاقب كل من ينتهك هذا القرار بالسجن 1-3 سنوات، مشيرا إلى أن "هذه خطوة انتظرناها طويلا. الوقاية دائما لها الأولوية".
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية نيويورك الأمريكية، منعت اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري بيع السجائر الإلكترونية المنكهة. كما سيبدأ قريبا سريان قرار مماثل في ولاية ميشيغان أيضا.
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