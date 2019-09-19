المطارات الأكثر ازدحاما في العالم... تعرف عليها

وفقًا للتقرير السنوي لعمل المطارات العالمية 2019، ركب 8.8 مليار مسافر الطائرات العام الماضي، وتزداد نسبة المسافرين بـ6.4٪ سنويا.ويظل مطار أتلانتا الدولي من المطارات الأكثر ازدحاما لمدة 21 عاما وقد ازداد عدد المسافرين فيه بنسبة 3.3 في المئة لعام 2018.

ويمكنك الوصول إلى 80 في المئة من أمريكا بساعتين عبر هذا المطار، وقد مر عبره 107.4 مليون شخص العام الماضي أي ما يقرب مجموع عدد سكان إيطاليا وإسبانيا.

واحتل مطار بكين الدولي ومطار دبي الدولي المركزين الثاني والثالث على التوالي وتبعتها مطارات طوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي.