المطارات الأكثر ازدحاما في العالم... تعرف عليها

ترأس مطار أتلانتا الأمريكي الدولي القائمة، حيث مر عبره 107 ملايين مسافر خلال عام 2018.
ويظل مطار أتلانتا الدولي من المطارات الأكثر ازدحاما لمدة 21 عاما وقد ازداد عدد المسافرين فيه بنسبة 3.3 في المئة لعام 2018.
ويمكنك الوصول إلى 80 في المئة من أمريكا بساعتين عبر هذا المطار، وقد مر عبره 107.4 مليون شخص العام الماضي أي ما يقرب مجموع عدد سكان إيطاليا وإسبانيا.
واحتل مطار بكين الدولي ومطار دبي الدولي المركزين الثاني والثالث على التوالي وتبعتها مطارات طوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي.
Top 3 busiest airports in the world— Miss Lelo (@MsLeloB) May 21, 2019
1. Atlanta-Hartsfield-Jackson Airport
2. Beijing Airport
3. Dubai Airport
Atlanta handled more than 107 million passengers in 2018 and the top 20 handled more than 1.5 billion passengers (17% of global traffic), a 4.7% growth from 2017. pic.twitter.com/Ey0N6F9NIv
وفي حال تحصيل عدد السفرات الدولية فقط فيحتل مطار دبي المرتبة الأولى ويتبعه مطار هيثرو في لندن.
ومن المطارات الأوروبية التي دخلت في المراتب العشر الأولى من حيث العدد الإجمالي للمسافرين، لندن وباريس وأمستردام، ولم تدخل مطارات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا القائمة على الإطلاق.
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