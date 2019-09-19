عبد المهدي يصل الى مدينة خيفي الصينية

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، الى مدينة خيفي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل صباح اليوم الخميس الى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير".

واضاف ان "عبد المهدي سيشارك بأعمال المؤتمر العالمي للتصنيع وإلقاء كلمة في المؤتمر الذي يحضره العديد من المسؤولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات الصينية ".

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وتابعت ان "المؤتمر الذي تنطلق أعماله يوم غد يبدأ بكلمة لرئيس جمهورية الصين الشعبية".

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غادر، امس الاربعاء، الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر عدة ايام.