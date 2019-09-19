ضربات جوية تستهدف مواقع قرب الحدود العراقية

ذكرت وسائل اعلامية، الخميس، بان عددا من الضربات الجوية استهدفت مواقع قرب الحدود العراقية. وذكرت سكاي نيوز نقلا عن مصدر امني ان "عدد من الضربات الجوية استهدفت مواقع في منطقة البو كمال السورية قرب الحدود العراقية". واضافت ان "هذه الضربات يعتقد انها من طائرات مسيرة"، مشيرة الى انها "اوقعت عدد من القتلى والجرحى".

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