مسلحون يهددون احد الاشخاص بالشرقاط بعد سعيه لغلق محال الخمور

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مسلحين مجهولين هددوا احد الاشخاص بقضاء الشرقاط بعد سعيه لغلق محال الخمور.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين يستقلون عدد من السيارات قاموا بتهديد احد الاشخاص في قضاء الشرقاط بعد قيامه جمع تواقيع لغلق متاجر الخمور وصالات الدمبلة في المدينة".

واضاف المصدر ان "المسلحين توعدوا الشخص بالقتل في حال اقدامه على ذلك".