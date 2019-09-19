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مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية شمالي بغداد

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغا ماليا ومصوغات من منزل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا مساء اليوم منزلا سكنيا في منطقة الشعب شمالي بغداد، واحتجزوا تحت تهديد السلاح الابيض ساكنيه باحدى الغرف وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية".

 

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

 

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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