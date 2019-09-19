عبد المهدي: مجاهدي خلق لهم مصلحة بمهاجمة الحشد

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان مجاهدي خلق لهم مصلحة بمهاجمة الحشد الشعبي، فيما اشار الى ان العراق لا يمتلك ادلة بشأن وقوف اسرائيل وراء استهداف الحشد.
وقال عبد المهدي في حديث لعدد من الفضائيات بينها السومرية ان "التحقيقات التي اجريت بشأن استهداف مقرات الحشد الشعبي اشارت الى امور معينة ومنها لم تستكمل"، مبينا ان "اسرائيل قد تكون قد قصف مقرات في امرلي والقائم في وقتها لكن نحن لا نمتلك ادلة مادية عن هذا العمل".
واضاف "كان هناك قرار بان نذهب الى مجلس الامن، ولكن ب ماذا نذهب الى مجلس الامن"، مشيرا الى ان "هناك شبهات وكثير له مصلحة في الهجوم على الحشد ليس فقط الدول بل اعداء مثل مجاهدي خلق له مصلحة واطراف من المعادين للنظام العراقي".
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