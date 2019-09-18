الجنابي يكشف عن 'مؤامرة' على المنتوج المحلي من قبل متنفذين

كشف النائب زياد الجنابي، الخميس، عن "مؤامرة" على المنتوج المحلي من قبل متنفذين ، فيما دعا مجلس النواب الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتشريعية.
وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك مؤامرة على المنتوج الوطني المحلي من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية لتدمير اقتصاد البلد من قبل متنفذين لمصالح شخصية تدعمها دول الجوار".
وابدى الجنابي رفضه لـ"اي محاولة تحارب المنتوج الوطني"، داعيا مجلس النواب الى "ان يتخذ كافة الاجراءات القانونية والتشريعية لحماية المنتوج الوطني".
واكد "اننا سنقف بشدة بشأن ذلك في الايام المقبلة".
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