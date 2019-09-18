عبد المهدي يغادر الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير غادر الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي غادر بغداد متوجها الى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام". واضاف ان "عبد المهدي يراس وفدا رفيع المستوى".

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