رئيس الوزراء لـ السومرية: البرلمان يصدر يوميا قرارات تنفيذية وقضائية

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان البرلمان يصدر يوميا قرارات تنفيذية وقضائية، محذرا من تداخل عمل السلطات.

وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من وسائل الاعلام بينها السومرية ان "البرلمان اصبح اليوم سلطة تنفيذية، حيث يوميا يصدر قرار تنفيذي وقرار قضائي"، مخاطبا البرلمان بالقول ان "التنفيذ من اختصاص السلطة التنفيذية".

واضاف ان "على السلطة التنفيذية ان لا تتجاوز الصلاحيات التشريعية، والتشريعية ان لا تتجاوز التنفيذية وهذا شي مهم"، مبينا "اذا لم نضع لكل سلطة صلاحياتها سنتداخل ونعرقل عمل بعضنا البعض الاخر".