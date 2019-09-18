عبد المهدي لـ السومرية: نخطو خطوات اساسية في وضع السلاح بيد الدولة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تخطو خطوات اساسية في وضع السلاح بيد الدولة.
وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من القنوات الفضائية بينها السومرية "اليوم وبشكل واسع جدا نخطو خطوات اساسية في وضع السلاح بيد الدولة"، مبينا ان "سبب هذا الشي هو تعاون الاطراف الاخرى مع القرار ورؤيتها بمصلحة مع الدولة ومظلة الدولة".
واضاف ان "القوى التي تختلف لا تعادي الدولة"، مشددا على "هيبة الدولة العراقية وسيطرتها مع الحفاظ على كل النظام الديمقراطي الموجود في البلاد".
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