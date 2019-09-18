عبد المهدي: نصل الى حل بادارة كركوك ونقتطع من حصة الاقليم مالا تسدده

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الحكومة العراقية ستصل الى حل مع حكومة الاقليم بشأن كركوك، فيما اشار الى ان بغداد تقتطع من حصة اربيل مالا تسدده.

وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من وسائل الاعلام بينها السومرية ان "الموازنة العامة توزع على جميع المحافظات بعدالة كما ورد بالدستور، حيث نظمنا العلاقات وفقا للدستور"، مبينا ان "قانون الموازنة قال اذا لم يلتزم اقليم كردستان بتسديد 250 الف برميل باليوم الى المركز فيجب ان تقطع من حصتها، ونحن نقتطع من حصتها".

Advertisements

واضاف انه "منذ بداية العام الحالي ولغاية الان نقتطع من حصة الاقليم مالا تسدده"، مشيرا الى ان "هناك خلافات دستورية وقانونين بين بغداد واربيل ما تزال وهي بحاجة الى حلول وموروثة منذ سنوات".

واكد عبد المهدي انه "يجب ان نحل هذه الخلافات"، لافتا الى "اننا نصل الى حل مع حكومة اقليم كردستان بشأن ادارة كركوك".