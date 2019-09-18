نائب يتحدث عن كتل تنازلت واتفقت 'تحت الطاولة'

أكد عضو مجلس النواب زياد الجنابي، الاربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حكومة محاصصة وليست تكنقراط كما يشاع، فيما لفت الى أن هناك كتل لم تتنازل واخرى تنازلت ولكن اتفقت "تحت الطاولة". وقال الجنابي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "ما يحصل داخل مجلس النواب عبارة عن محسوبيات، فالحكومة محاصصة ولا يوجد شيء اسمه تكنقراط، بل هناك كتل لم تتنازل واخرى تنازلت ولكن اتفقت تحت الطاولة".



وبشأن خرق الاجواء العراقية، حمّل القيادي في تحالف القوى العراقية زياد الجنابي "وزير الدفاع نجاح الشمري مسؤولية هذا الخرق، على اعتبار ان منظومة الدفاع هي منظومته"، بحسب قوله، مسجلا اعتراضه على "اجراءات الوزير داخل الوزارة".

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